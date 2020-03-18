Kayseri'de 10 bin 974 araca ceza yazıldı, 404 araç men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 10 bin 974 araca ceza yazıldı, 404 araç men edildi - Son Dakika

Kayseri'de 10 bin 974 araca ceza yazıldı, 404 araç men edildi

7 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 1-29 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda; 32 bin 942 araç kontrol edilirken eksikliği görülen 10 bin 974 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Kayseri'de 10 bin 974 araca ceza yazıldı, 404 araç men edildi, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 1-29 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda; 32 bin 942 araç kontrol edilirken eksikliği görülen 10 bin 974 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 162 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 404 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 1'i ölümlü, 146'sı yaralanmalı ve 268'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 415 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 246 vatandaş yaralandı.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen 22 bin 475 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 5 bin 145 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 18 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 205 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 3'ü ölümlü, 26'sı yaralanmalı ve 51'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 80 adet trafik kazası meydana geldi, kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 69 kişi ise yaralandı.


Öte yandan ekiplerce ilçe merkezlerinde 4 bin 393 araç kontrol edildi. Eksiği ve kural ihlali tespit edilen 633 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 14 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 57 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde 8'i yaralanmalı ve 10'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 18 adet trafik kazası meydana geldi, kazalarda 11 kişi yaralandı. - KAYSERİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:29 Kaynak: İHA

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