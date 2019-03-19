Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Kahramanmaraş kavşağındaki bir lokanta önünde 10 düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 10 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Van'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a gitmek üzere yol çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin üst aramasında, Van Valiliği ibaresi bulunan sahte kayıt ve yol izin belgesi ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA

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