Bu kapsamda yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis, otomobili Sahabiye Mahallesi'nde buldu.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu - Son Dakika

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