Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu - Son Dakika
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Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu

08.06.2022 16:10
Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu

Kayseri'de çalınan otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından bulundu.

Kayseri'de çalınan otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Köşk Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen polis, otomobili Sahabiye Mahallesi'nde buldu.

Ekipler otomobili sahibine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de 10 gün önce çalınan otomobili polis buldu - Son Dakika
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