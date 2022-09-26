Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

26.09.2022 00:13
Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddia edilen 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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