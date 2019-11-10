Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 10 Kasım
Son Dakika Güncel Kayseri'de 10 Kasım

Kayseri'de 10 Kasım

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kayseri'de 10 Kasım, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Saat 09.05'te ise sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.


Yolda yürüyen vatandaşlar, araç sürücüleri dahi 09.05'te siren sesleri ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 10 Kasım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]