Kayseri'de 10 Kasım anması - Son Dakika

Kayseri'de 10 Kasım anması
10.11.2020 10:56
KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
KAYSERİ'de Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyan vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler de saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.
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