10 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 10 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında M.Ç'nin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu. Araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, stepne ve motor kısmına gizlenmiş 10 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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