Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcılıklarınca hakkında yakalama kararı bulunan K.D'nin (53), Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan kadın hükümlü, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.
K.D. hakkında "muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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