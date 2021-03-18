Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
18.03.2021 14:53
KAYSERİ'de 'silahlı yağma' suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (25), polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ'de 'silahlı yağma' suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (25), polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği polisleri 'Silahlı yağma' suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirleyen polis, eve operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan F.D., mahallenin ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
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