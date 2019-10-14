Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

44 dakika önce

KAYSERİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

KAYSERİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün mamulleri ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili N.E. gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:09 Kaynak: DHA
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