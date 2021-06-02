Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri- Malatya karayolu üzerinde bir araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken hakkında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kocasinan İlçesinde bir araca yapılan operasyonda ise 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ