Kayseri'de 1035 uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan otobüste üzerinde 1035 uyuşturucu hap ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı.

İncesu ilçesinde jandarma ekipleri, H.U.'nun İstanbul'dan temin ettiği renkli reçete ile satılan uyuşturucu hapları Kayseri'ye getireceği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.U.'nun bindiği yolcu otobüsünü durdurdu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada, renkli reçete ile satılan 1035 uyuşturucu hap ele geçirdi. H.U. gözaltına alındı.