88 polisin 34 ekiple katıldığı operasyonda hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti, yaralama ve cinsel istismar suçlarından 1 yıl 1 ay ila 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T, S.Y, A.K, G.Ç, H.İ.Ç, K.B, M.B, B.A, M.R, A.C.T. ve M.S. ile çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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