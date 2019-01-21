Kayseri'de 115 Kilogram Eroin Ele Geçirilmesi
25 dakika önce
Kayseri'de geçen yıl 115 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili aranan firari zanlı yakalanarak tutuklandı.
Kayseri
'de geçen yıl 115 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili aranan firari zanlı yakalanarak tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında, 5 Eylül
2018'de 115 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aranan firari E.K. (19), Hacılar
ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Geçen yıl 5 Eylül'de bir mobilya atölyesine düzenlenen operasyonda, 115 kilo eroin ele geçirilmiş, yakalanan E.M. ve M.Ç. tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:57 Kaynak: AA
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