Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 115 Kilogram Eroin Ele Geçirilmesi

Kayseri'de 115 Kilogram Eroin Ele Geçirilmesi

25 dakika önce

Kayseri'de geçen yıl 115 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili aranan firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'de 115 Kilogram Eroin Ele Geçirilmesi, System.String[]
Kayseri'de geçen yıl 115 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili aranan firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında, 5 Eylül 2018'de 115 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aranan firari E.K. (19), Hacılar ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen yıl 5 Eylül'de bir mobilya atölyesine düzenlenen operasyonda, 115 kilo eroin ele geçirilmiş, yakalanan E.M. ve M.Ç. tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Eylül, Kayseri, Güncel
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