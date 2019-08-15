Kayseri'de 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi
1 saat önce
Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:08 Kaynak: İHA
'de Kurban Bayramı
'nda 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi.
Kayseri'de Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşlar, kurbanlarını kesmenin heyecanını yaşadı. Kayseri merkez ve ilçelerde, 12 bin 294 büyükbaş, 17 bin 619 küçükbaş hayvan kesildi. - KAYSERİ
Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor