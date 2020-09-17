Kayseri'de 12 bin 575 araca ceza yazıldı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 12 bin 575 araca ceza yazıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda toplam 36 bin 436 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 12 bin 575 araca da ceza yazıldı. Ayrıca alkollü araç kullanan ve ceza puanını dolduran 141 sürücünün sürücü belgesine el konularak, 472 araç da çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi. - KAYSERİ