Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 12 firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari 30 hükümlüye yönelik kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 110 personelden oluşan 42 ekibin görev aldığı operasyonda, Kayseri, Niğde, Antalya, Mersin, Sivas ve Kahramanmaraş'ta ikametten hırsızlık yapan ve hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.P'nin de aralarında bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.

Adreslerde bulunamayan 18 firari hükümlüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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