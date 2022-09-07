12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı

07.09.2022 09:03
12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı

Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen, telefon çalınması, 3 işyerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, 2 cep telefonu çalınması, dokuma halı çalınması, 2 adet küçükbaş hayvan çalınması, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, elektrik kabloları çalınması ve bakır kablo çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 09:14:48. #1.11#
SON DAKİKA: 12 hırsızlık olayına karışan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement