Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 12 hırsızlık olayının faili olarak yakalanan şüphelinin, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 14 bin 150 lira para, bilgisayar ve televizyon gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili 12 olayın şüphelisinin L.O. olduğunu tespit etti.

Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan L.O'nun, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, firari olarak arandığı da belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.