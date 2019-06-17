Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

Kayseri'de 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda E.K., Y.A., C.A., O.K., Ş.B., G.Ü., A.U., M.E., Z.B., M.E., F.U. ve O.D. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst araç ve ev aramalarında; 13 parça halinde toplamda 8.48 gram metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.25 gram pres esrar, 374 adet kök hint keneviri, 1 parça halinde toplamda 1.40 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 11 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Eşini pompalı tüfekle vuran kocanın sözleri şoke etti! Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'Çekirge' operasyonu: 52 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 11:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 12 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]