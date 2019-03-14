Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 12 Öğrenci, Yemekten Sonra Rahatsızlandı

Kayseri'de 12 Öğrenci, Yemekten Sonra Rahatsızlandı

1 saat önce

KAYSERİ'de 12 lise öğrencisi öğle saatlerinde, ders programı doğrultusunda mantar, sosis ve salamdan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak, hastanede tedaviye alındı.

Kayseri'de 12 Öğrenci, Yemekten Sonra Rahatsızlandı, System.String[]
KAYSERİ'de 12 lise öğrencisi öğle saatlerinde, ders programı doğrultusunda mantar, sosis ve salamdan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Talas ilçesinde bulunan Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, ders programı doğrultusunda mantar, sosis ve salamdan yaptıkları yemeği yedi. Daha sonra karın ağrısı yaşayan 12 öğrenci, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi ve çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel
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