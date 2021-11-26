KAYSERİ'DE 12 YIL 7 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan Selahattin E. (23), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan Selahattin E.?nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Selahattin E., eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.