Kayseri'de 120 hektar alanda modern sulamaya geçildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 120 hektar arazide damlama sulama projesi hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Sarız'ın Kemer, Dayıoluk ve Kurudere mahallelerinde üretimi artıracak modern sulama sistemi projesi uygulanmaya başlandı.

Projeyle rüzgar hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama yapılırken, az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe imkan tanınacak, üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlanacak.

Ayrıca tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indiren projeyle erozyon ve toprak kaybı da önlenecek, kaliteli ve verimli ürünler elde edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kuru tarım yapılan ilçede bu proje ile sulu tarıma geçildiğini, bunun da Sarız'da ürün çeşitliliğini artıracağını ifade etti.

Salgın süresince tarımsal üretimin çok kıymetli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında 2 kuyu mevcut olup, 120 hektar arazide tarımsal sulama yapılacak. Daha önce kuru tarım yapılmaktayken bu projenin hayata geçmesiyle sulu tarıma geçiliyor. Sulu tarım, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ve doğal yollardan erişemedikleri suyun, ihtiyaç duydukları dönemde ve gereken miktarda yapay olarak verilmesi ile birlikte Sarız ilçemizde ürün çeşitliliği artarak çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesi sağlayacağız. Tarımsal üretimi devam ettirecek altyapıyı kurmamız gerekiyor."