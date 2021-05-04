Kayseri'de 120 küçükbaş hayvan çalan iki şüpheli Adana'da yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 120 küçükbaş hayvan çalan iki şüpheli Adana'da yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 120 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yuları Mahallesi'nde 120 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler B.G. ve M.A'nın, hayvanları bir tıra yükleyerek Adana'ya götürdüğü belirlendi. Zanlılar, jandarma tarafından Adana'daki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalanıp Kayseri'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 120 küçükbaş hayvan da Kayseri'ye getirilerek sahibine teslim edildi.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler

Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı