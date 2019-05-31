Kayseri'de 125 engellinin yüzü Emniyet Müdürlüğü projesi ile güldü
1 saat önce
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında, 125 engelliye akülü ve normal tekerlekli sandalye hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:13 Kaynak: DHA
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında, 125 engelliye akülü ve normal tekerlekli sandalye hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, proje kapsamında hayırsever iş insanı Çetin Şen'in katkılarıyla 75 akülü, 50 normal olmak üzere 125 engelli aracı teslim edeceklerini söyleyerek, "Yıl içinde yaklaşık 500 engelli aracı sahibine teslim etmiş olduk. Böylesine hayırlı ve mübarek günde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Verdiğimiz akülü araçlar sahipleri arasında 15- 20 yıldır hiçbir şekilde sokağa çıkmamış insanlar var. Onları mutlu etmek çok güzel" dedi.
Konuşmaların ardından, 75 akülü, 50 normal tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.
- Kayseri
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