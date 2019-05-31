Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 125 engellinin yüzü Emniyet Müdürlüğü projesi ile güldü
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de 125 engellinin yüzü Emniyet Müdürlüğü projesi ile güldü

1 saat önce

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında, 125 engelliye akülü ve normal tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kayseri'de 125 engellinin yüzü Emniyet Müdürlüğü projesi ile güldü, System.String[]
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında, 125 engelliye akülü ve normal tekerlekli sandalye hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, proje kapsamında hayırsever iş insanı Çetin Şen'in katkılarıyla 75 akülü, 50 normal olmak üzere 125 engelli aracı teslim edeceklerini söyleyerek, "Yıl içinde yaklaşık 500 engelli aracı sahibine teslim etmiş olduk. Böylesine hayırlı ve mübarek günde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Verdiğimiz akülü araçlar sahipleri arasında 15- 20 yıldır hiçbir şekilde sokağa çıkmamış insanlar var. Onları mutlu etmek çok güzel" dedi.
Konuşmaların ardından, 75 akülü, 50 normal tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:13 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 125 engellinin yüzü Emniyet Müdürlüğü projesi ile güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]