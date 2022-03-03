Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

03.03.2022 17:12
Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 01-28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 172 araca ceza kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 01- 28 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 172 araca ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda, 38 bin 355 araç kontrol edildi. Kontrollerde eksikliği görülen 13 bin 172 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 246 sürücünün de belgesine geçici olarak el konularak, 478 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca 1'i ölümlü 156'sı yaralamalı ve 228'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 385 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 218 kişi de yaralandı. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, 28 Şubat, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi - Son Dakika
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