Kayseri'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 13 düzensiz göçmen yakalandı.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında kendilerine doğru gelen bir grubu fark etti.



Polis ekiplerinin yanına gelen 13 kişinin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.



Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi.



Düzensiz göçmenler, Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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