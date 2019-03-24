Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kayseri'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri- Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında iki grup halinde bazı kişilerin kendilerine doğru geldiklerini gördü. Durdurulan kişilerin 10'unun Pakistan, 3'ünün de Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Malatya, Polis, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]