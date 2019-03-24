Kayseri'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kayseri- Malatya
karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında iki grup halinde bazı kişilerin kendilerine doğru geldiklerini gördü. Durdurulan kişilerin 10'unun Pakistan
, 3'ünün de Afganistan
uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul
'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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