Kayseri'de 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 saat önce

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de 13 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla Hürriyet Mahallesi'nde Tunahan ve Arif Sekmez, Güllük Mahallesi'nde Fatma Gürgün ve Esma Kirazoğlu, Hacılar ilçesinde Mustafa, İlknur, Hatun, Hasan Hüseyin ve Murat Savaş, İncesu ilçesinde Fatma Düvenci ve İlhan Düvenci ile Sahabiye Mahallesi'de de 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişinin tedavileri sürüyor.

Hürriyet Mahallesi, Güllük Mahallesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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