Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi
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Kayseri'de 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi

37 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin alkol satan kafeler ve büfelere yönelik düzenlediği operasyonda 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kayseri'de 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin alkol satan kafeler ve büfelere yönelik düzenlediği operasyonda 135 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde alkol satan kafeler ve büfelere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 135 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirildi.


Yetkililer, tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadelenin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması için yapılan çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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