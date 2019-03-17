Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 14 Düzensiz Göçmenin Yakalanması

Kayseri'de 14 Düzensiz Göçmenin Yakalanması

1 saat önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüsün şoförü A.O. ve ikinci şoför S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında önceki gün durdurulan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalanmıştı, 2 şoför gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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