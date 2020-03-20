Kayseri'de 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak - Son Dakika

Kayseri'de 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelen ve bu şahıslarla aynı evde yaşayan kişilerden 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kayseri'de 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelen ve bu şahıslarla aynı evde yaşayan kişilerden 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona virüs kapsamında bir dizi tedbirler alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirler ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:


"İlimizde vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla kişilerin toplu olarak bulunabilecekleri oto pazarları ve hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızdan yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı evde yaşayan veya temas halinde olanlara İl Sağlık Müdürlüğü veya kollukça 14 gün evden çıkmama kuralına uymayanlar hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. Lokanta ve restoranlarda müşteriler arasında an az 1 metre mesafe olacak şekilde oturacaklardır. Spa, hamam, masaj salonu, sauna, spor merkezi, disko gibi yerlerin faaliyetleri durdurulmuştur. Semt pazarlarında pazar yeri satıcıları, sarış yaparken maske ve eldiven kullanacaklardır. Vatandaşlar tezgahtaki ürünü seçmeden alacaktır. Ekmek, ekmek çeşitleri, pide ve unlu mamuller, alıcının eli değmeden kapalı dolaplarda muhafaza edilerek ambalajlı şekilde satılacaktır." - KAYSERİ

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:16 Kaynak: İHA

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