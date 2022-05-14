Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ile yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akın, törende yaptığı konuşmada, ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verilmesinin ardından 183 yıl geçtiğini söyledi.

Eczacılar Günü'nü 44 bin eczacı ile kutladıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, nice 14 Mayıs'ları yine hep birlikte kutlayacağız. Eczacı, ilacın üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar he aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanıdır. Eczane, halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır."