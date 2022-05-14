Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

14.05.2022 12:06
Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ile yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akın, törende yaptığı konuşmada, ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verilmesinin ardından 183 yıl geçtiğini söyledi.

Eczacılar Günü'nü 44 bin eczacı ile kutladıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edecek, nice 14 Mayıs'ları yine hep birlikte kutlayacağız. Eczacı, ilacın üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar he aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanıdır. Eczane, halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır."

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması Başkan Akay: 'Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun' Başkan Akay: 'Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun'

Cumhuriyet Meydanı, Eczacılar Günü, Kayseri, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement