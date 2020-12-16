Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti - Son Dakika

Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti

16.12.2020 11:29
Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti, System.String[]

Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu gereken cezaya çarptırıldı. 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyası ayrılan 3 sanıktan biri etkisiz hale getirildi, biri firari 2'sinin yargılaması devam ediyor.

Saldırının planlayıcısına 1119 yıl hapis cezası

AA muhabiri, terör saldırısının ardından son 4 yılda yaşanan gelişmeleri derledi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları, 10 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile bir diğer firari Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik edilmesine hükmetti.

Savcı, taraf ve katılan avukatlarının, yerel mahkemenin verdiği karara itirazlarının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi. Söz konusu teröristlerden birinin örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit edildi.

"Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

Saldırının faillerinden Tekiner, MİT'in operasyonuyla yakalandı

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Emniyetle iş birliği içinde düzenlenen operasyonla yakalanan Tekiner ile onun ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 zanlı, getirildikleri Kayseri'de tutuklandı.

Terörist Özçaktu'nun etkisiz hale getirilmesi ve saldırının planlayıcısı Kenan Çiçek'in yargılandığı davada 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından saldırının faillerinden Tekiner'in de yakalanması, yüreklere bir nebze de olsa su serpti.

Firari sanık sayısı 3'ten 1'e düştü

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık Karabulut'un, Almanya'da iltica talebinde bulunduğu tespit edildikten sonra mahkemece yapılan iade talebine cevap alınamadı.

Tekiner ile firari sanık Karabulut'un, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti - Son Dakika


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