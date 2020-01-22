Kayseri'de 15 bin kişi ilk ve acil yardım eğitimi aldı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'de 15 bin kişinin ilk ve acil yardım eğitimi aldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD personeline verilen acil ve ilk yardım eğitiminin sertifika dağıtım töreninde konuşan Benli, Müftülük ile başladıkları ilk ve acil yardım eğitimlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile devam ettiklerini belirtti.

Benli, kentte ortalama vakaya ulaşım süresinin 5,5 dakika olduğunu, bu süre içinde de ilk müdahaleyi ilk yardım bilen bir kişinin yapmasının önemli olduğunu anlattı.

İlk yardımın özellikle trafik kazalarındaki hayati önemine değinen Benli, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında yapılan araştırmalarda görülmüştürki kaza anından itibaren ilk yarım saat içinde ölümler ve sakat kalmalar çok daha fazla oluyor. Bilinçsiz müdahaleler trafik kazalarında insanların bundan sonraki hayatlarını daha zor bir şekilde geçirmesine neden olabiliyor. Doğru müdahale ise o kişiyi hayata döndürmekte. Bu nedenle olay yerinde işi bilen birinin bulunması bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Travma esnasında, boyun çatlamalarında yanlış bir hareket insanı felce götürüyor. Doğru bir uygulama ise hayat kurtarıyor. Bu kadar önemli bir konunun bilen bir kişi tarafından uygulanması bizim için elzem. Şu anda ilimizde ilk yardım eğitimi almış 15 bin kişi var. Bunu 50 bine çıkarmaya çalışacağız."