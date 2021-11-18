Kayseri'de 15 bin liralık ev eşyası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 15 bin lira değerinde ev eşyası çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince iki ayrı ikametten 15 bin lira değerinde 41 parça ev eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen ev eşyaları sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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