Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan alınan bir grup düzensiz göçmenin İzmir'e götürülerek buradan Yunanistan'a kaçırılacağı ihbarı üzerine, Kayseri- Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlere kişi başı 750 dolar karşılığında aracılık eden O.B, H.K. ve B.B. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki zanlıların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Afganistan, Kayseri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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