15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 21:36

Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından "Türkiye Aşkına Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Kadir Has Stadyumu otoparkından başlayan bisiklet turunda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi. Tur, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bisiklet turunun ardından Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Türkiye Aşkına Demokrasi Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşe binlerce kişinin yanı sıra atlı polis ekipleri de katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar, "Her şey vatan için", "Şerbetini içerek geldik" şeklinde slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından protokoldekiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Aşkına" fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin katılımı ile devam etti.

Burada Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, Ömer Halisdemir için şiir ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını gözyaşı dökerek okudu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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