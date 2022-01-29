Aranan şahıs banyoda saklanırken yakalandı - Son Dakika

- Aranan şahıs banyoda saklanırken yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs, banyoda saklanırken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Hakkında 3 ayrı 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 15 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. T.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahalllesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda E.T., ikametinin banyosunda saklanırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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