Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı

07.06.2022 20:12
Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı

KAYSERİ'de, 4 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K., saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.

KAYSERİ'de, 4 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K., saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın içinde yakalandı - Son Dakika
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