15 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri 'de "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

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