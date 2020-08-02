Kayseri'de 16 ilçede kıyma çekimi denetimi devam ediyor - Son Dakika

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı boyunca kıyma çekimi yapan işletmelere denetimi devam ediyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramında uygun olmayan şartlarda, gıda İşletmesi olmadığı halde kıyma çeken kişilere ve faaliyet alanı dışına çıkan işletmelere yönelik 16 ilçede eş zamanlı başlayan denetimler sürüyor.

İzinsiz ve vasıfsız olarak kıyma çeken işletme ve kişilere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 13 bin 934 lira'ya kadar idari yaptırım uygulanırken et çekimi ve sucuk dolum işlemlerinden men ediliyor.

Bu işlemleri yapmaya izin verilen asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayarak çalışan işletmeler faaliyetlerine devam ederken diğer işletmelere bayram suresince idari yaptırım uygulanıyor.

Bayram boyunca tüm ilçelerde nöbetçi ekiplerle halk sağlığını korumak gayesiyle denetimlere devam edileceği belirtildi.