Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi

21 dakika önce

Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildiKAYSERİ'de, polis ekiplerince 2 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında, 16 milyon sigara makaronu ve 12 ton tütün ele geçirildi.

Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekiplerince 2 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında, 16 milyon sigara makaronu ve 12 ton tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar sonucu kent merkezindeki 2 iş yeri ile Talas ilçesinde bulunan depoya eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 16 milyon 599 makaron, 12 ton 300 kilo tütün, 26 bin emtia (sigara tabakası, tütün malzemesi, sipsi) ele geçirildi. Depoda ve iş yerlerinde bulunan İhsan G., Ahmet A. ve Hüseyin F. ise gözaltına alındı.

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]