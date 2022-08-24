Kültepe'den çıkarılan tabletleri çivi yazısıyla kile işliyor

KAYSERİ'de, 16 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli olan astsubay Ali Akargöl (53), 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri, çivi yazısıyla kile işliyor. Merakı dolayısıyla çivi yazısı yazmayı ve okumayı öğrenen Akargöl, replika tabletlerle Kayseri'de sergi açıyor.

Kayseri'de yaşayan Ali Akargöl, 16 yıl önce astsubay olarak görev yaptığı TSK'dan malulen emekli oldu. Akargöl, el sanatları taş oymacılığına ilgi göstermeye başladı. Bir süre çeşitli el sanatlarıyla uğraşan Akargöl, 5 yıl önce ise tarihi Ören Yeri Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletleri çivi yazısıyla kil tabletlere işlemeye başladı. Akargöl, işlediği kil tabletleri tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı'nda sergiliyor. Çivi yazısı okumayı ve yazmayı bildiğini söyleyen Akargöl, "Kayseri Sanatçılar Sokağı'nda antik tarihle özellikle çivi yazısıyla ilgili kopyalar ve heykel çalışmaları yapıyorum. Aynı zamanda taş oymacılığı geleneksel el sanatları dalında Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Kayseri Sanatçılar Sokağı'nda 5 senedir sanatımızı icra ediyoruz. Özellikle antik tarihle ve çivi yazısıyla ilgili detaylı çalışmalar yapıyoruz, objeler ve tabletler çıkarıyoruz" dedi.

'ÇEK, SENET VE TİCARİ TABLETLER VAR'Çivi yazısı ve Kültepe'de çıkarılan tabletler hakkında bilgi veren Akargöl, şöyle konuştu: "Çivi yazısı milattan önce 3 binlerden başlayıp, daha sonra 1400'lere kadar yazı gelişip milattan sonra da 100 yıl kadar kullanılmış bir dil. Bu çivi yazısı dilini Sümerler icat ediyor. Daha sonra bu çivi dili farklı toplumlara geçiyor. Onlar da kendilerine göre bu dili kullanıyor ve yazının başlaması oluyor. Hititler ve Persler gibi topluluklara geçiyor. Bunlar tabi çivi yazsını kendilerine göre uyarlamışlar. Çok çeşitli tabletler var. Bunlar dünya müzesinde ön plana çıkmış tabletler. Bu tabletler günlük hayatta yazıyla ilgili neye ihtiyaç duymuşlarsa onu kullanmışlar. Özellikle hesap işlerinde kullanmışlar. Neolitik döneminde kurulan bu Kültepe tabletleri içerisinde özellikle çek, senet ve ticari tabletler var. Bunun yanı sıra aile içi yazışmalardan tutun da günlük yaşamla ilgili envaiçeşit tabletlerimiz çıkıyor. Bu tabletlerin bir kısmı Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne kaldırılıyor. Çok az bir tablet koleksiyonumuzda içerideki müzemizde sergileniyor"

Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan eserlerin replikalarını yaptığını dile getiren Akargöl, "Biz bu tabletleri yaparken üzerine imitasyon olduğunu yazıyoruz. Özellikle ölçüsünden, satır sayısından ve yazı karakterinden biraz kaçınıyoruz. Kültepe tabletlerini yapıyoruz ama herhangi bir ticari amacımız yok. Biz daha çok dünya genelindeki müzelerden tablet koleksiyonları yapıyoruz. Matematik, astronomi gibi birçok tabletleri yapıyoruz. Kültepe tabletlerinin satışını yapmıyoruz" diye konuştu.