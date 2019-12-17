Kayseri'de 17 Aralık şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kayseri'de 17 Aralık şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askerler için mevlit okutuldu.

Kayseri'de 17 Aralık şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 askerler için mevlit okutuldu.

Şehadetlerinin üçüncü yılında Ahmet Poyraz Kur'an Kursu'nda okutulan mevlite, Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Etkinlikte, patlamada şehit olan askerlerin yakınları ile görüşen Vali Günaydın, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olacağız, kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açık olacak." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şehitler için okunan 18 hatimin ardından mevlit programı, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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