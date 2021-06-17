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Kayseri'de 17 bin 237 şüpheli hakkında FETÖ soruşturması yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de 17 bin 237 şüpheli hakkında FETÖ soruşturması yapıldı

17.06.2021 13:55
Kayseri'de 17 bin 237 şüpheli hakkında FETÖ soruşturması yapıldı, System.String[]

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bu yana kentte 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını belirterek, "Soruşturmalar sonucunda 4 bin 48 sanık hakkında kamu davası açtık, 2 bin 888 sanık mahkumiyet, bin 160 kişi ise...

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bu yana kentte 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını belirterek, "Soruşturmalar sonucunda 4 bin 48 sanık hakkında kamu davası açtık, 2 bin 888 sanık mahkumiyet, bin 160 kişi ise beraat kararı aldı." dedi.

Akın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla 2020 yılında işlemlere bir süre ara vermelerine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığının yüzde 95, ceza ve hukuk mahkemelerinin ise yüzde 93 oranında hedef sürelere uyduklarını belirtti.

Akın, 2020'de Kayseri'deki 56 bin 741 soruşturma evrakından 48 bin 295'inin sonuçlandırıldığını, 8 bin 446'sında ise soruşturmaya devam edildiğini aktardı.

Yargının yükünün gittikçe arttığına dikkati çeken Akın, "Tüm dünyada yasa koyucu, alternatif çözüm yollarına yani mahkemeye gitmeden ihtilafın nasıl çözüleceğine yöneliyor. Bunlardan bir kısmı hem arabuluculuk ve uzlaştırma gibi helalleşmeyi öne çıkaran hem de insanların adalet duygularını onaracak sistemler. Cumhuriyet Başsavcılığımız geçen yıl 3 bin 581 dosyada uzlaşma sağlanmış. Böylece hem insanlar helalleşerek tatmin olmuş şekilde ayrılıyor hem de mahkemelerin iş yükü ciddi anlamda azalmış oluyor." diye konuştu.

17 bin 237 FETÖ şüphelisi hakkında soruşturma

"Lekelenme hakkının korunması" kapsamında da adliyede ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlatan Akın, buradaki amacın art niyetli şikayetlerin önünü kapatmak olduğunu, bu kapsamda da 2020 yılında 7 bin soruşturmaya kaydedilen evrakı ihbar kaydı üzerinden neticelendirdiklerini belirtti.

Kentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmalarına da değinen Akın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma, 5 bin şüpheli hakkında ise ihbar kaydı üzerinden araştırma yaptık. Bu soruşturmalar hassasiyetle yürütülüyor. Malum yapı dini duyguları da istismar eden bir yapı. Soruşturmalar sonucunda 4 bin 48 sanık hakkında kamu davası açtık, 2 bin 888 sanık hakkında mahkumiyet bin 160 kişi ise beraat kararı aldı. Beraat kararlarına bakıldığında diğer suçlarda da oranın aynı olduğu görülüyor. Devletimiz gibi bizler de hassasız. ByLock içeriklerinde ya da başka yerlerde adı geçen herkesle ilgili mutlaka araştırma yapıyoruz. Neleri araştıracağımız Yargıtay kararlarıyla netleşti. Yargıtay nelerin FETÖ üyeliği olduğunu, nelerin FETÖ üyeliğine yol açmayacağını çok detaylı şekilde gösterdi. Biz de yargılamaları bu şekilde yürütüyoruz."

Akın, 2020 yılında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma yürütülen 625 şüpheliden 297'si hakkında tutuklama 122 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Pandemi döneminde evde uzun süre kalındığı için aile içi şiddet suçlarının arttığına dikkati çeken Akın, "Bu sadece erkeğin kadına şiddeti olarak değil, kardeşin kardeşe, babanın çocuğa, çocuğun aileye yönelik eylemleri de arttı. Kayseri'ye geldiğimde 1 cumhuriyet savcılığı bu işe bakarken şu an 3 kişi görevlendirdik, hatta eylül ayında 4'e çıkaracağız. Bu savcılarımız başka işe bakmıyorlar. Burada çalışanların rahat çalışmalarını istiyoruz, aile içi konulara hassasiyetle yaklaşmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Akın, alınan tedbirler sonucu adliyede duruşma kaynaklı bir Kovid-19 bulaşı söz konusu olmadığını, mahkemelerin bu sebeple tatile girmediğini, 7 ceza infaz kurumunda da çok sıkı önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman Cumhuriyet Başsavcılığıyla iletişim halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 17 bin 237 şüpheli hakkında FETÖ soruşturması yapıldı - Son Dakika


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