Kayseri'de 17 günlük tam kapanma başladı - Son Dakika

Kayseri'de 17 günlük tam kapanma başladı

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 29 Nisan-17 Mayıs arasında geçerli olacak kapanmanın ardından Kayseri'de sessizlik hakim.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kabine toplantısının ardından yapılan açıklama ile tüm Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs arasında tam kapanma kararı verildi. Saat 19.00'da başlayan tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar kapanma kurallarına uyarak evlerinde kalırken, polis ekipleri de belirlenen uygulama noktalarında kontrollerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kent merkezindeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.