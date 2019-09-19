Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 17 güzergahta hız limiti 70 KM olarak belirlendi
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Kayseri'de 17 güzergahta hız limiti 70 KM olarak belirlendi

1 saat önce

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile Kayseri'de 17 ana güzergahta hız limiti 70 kilometre olarak belirlendi.

Kayseri'de 17 güzergahta hız limiti 70 KM olarak belirlendi, System.String[]

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile Kayseri'de 17 ana güzergahta hız limiti 70 kilometre olarak belirlendi.


UKOME'nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki öncelikli amacı şehir içi yollarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Son günlerde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada UKOME'nin kararlarına yönelik bazı haber ve paylaşımlar yapılmış, konunun özü sağlıklı bilinemediğinden yanlış algılamalar ortaya çıkmıştır.


5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nun 7. ve 9. Maddeleri gereğince oluşturulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararlar sadece Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifinde olmayıp; başta Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin amir hükümlerini dikkate alınarak, kişi ve kurumların talepleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından teşekkül 19 üyenin aldığı ortak kararlardır.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kanun gereği UKOME Kurulu'nun Başkanı olup, kurulun gündemindeki maddelerle yakından ilgilenmektedir.


Yol konforu, yaya alt ve üst geçitleri gibi konularda araç sürücüleri ile birlikte yayaların da can güvenliğini esas alan uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Başkan Büyükkılıç, şehir içi ulaşım hız limitlerine yönelik olayın tüm boyutlarının dikkate alınarak çalışma yapılmasını istemiş, İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müzakereler sonucu Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki maddeler de dikkate alınarak şehir içi trafiğinde hız limitlerine ilişkin yeni bir karar alınmasını sağlamıştır.


UKOME'nin 12.09.2019 tarih ve 2019/09-59 sayılı kararına göre; İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ile şehir içerisindeki 17 ana güzergahta hız limitleri 70 kilometre olarak belirlenmiştir. Bu yollar şu şekildedir;


Kocasinan Bulvarı Karayolları Kavşağı ile Kocasinan Bulvarı Yıldızevler Yaya Işıkları arası


Osman Kavuncu Bulvarı, D.S.İ. Işıklı Kavşaktan - Boğazköprü Kavşağı Arası


Mimarsinan Köprülü Kavşak Nalçik ve Gaffar Okan Bulvarı boyunca


Sivas Yolu Gesi Yol Ayrımı, Kaykoop Kuzey Çevreyolu Köprüsü Arası


Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Kuzey Çeyreyolu - Demiryolu Hemzemin Geçit Arası


Bekir Yıldız Bulvarı M.K.Paşa Bulvarından - Şehir Hastanesi Arası


Erkilet Bulvarı Yeni Adliye Kavşağı ile Bekir Yıldız Bulvarı (Opet) Kavşağı


Erkilet Bulvarı Fatih Cami - Erkilet Yem Fabrikası Kavşağı Arası


Talas Caddesi - M.K.P. Bulvarı ile Şehit Komandolar Cadde Kavşağı Arası


Şehit Komandolar Caddesi, Talas Bulvarından - Tepebağlar Caddesi Arası


Abdulhamit Han Bulvarı


Hulusi Akar Bulvarı


Erciyes Caddesi, Kartal Kavşağından - Hisarcık Meydan Arası


Hacılar Yolu Seher Bulvarı Kavşağından Hasçelik Fabrika Kavşağı


Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Organize Sanayi Giriş Arası


Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı -Kuzey Çevreyolu arası Bağlantısı (Zafer Caddesi)


Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Havalanı - Kartal Kavşağı Arası - KAYSERİ

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Erkilet, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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