Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

07.07.2022 17:21
Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde haklarında 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, JASAT tarafından çadırda yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde haklarında 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, JASAT tarafından çadırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) haklarında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan akrabalar S.B. ve S.B'nin Epçe Mahallesi'ndeki bir arazide kurdukları çadırda saklandıklarını tespit etti.

Ekipler, Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi'nin de desteğiyle düzenlenen operasyonda hükümlüleri yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Develi, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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