Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) haklarında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan akrabalar S.B. ve S.B'nin Epçe Mahallesi'ndeki bir arazide kurdukları çadırda saklandıklarını tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Develi, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 18 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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