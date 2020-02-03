Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi - Son Dakika

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Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
6 saat önce
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından B.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Roma medeniyetine ait olduğu tespit edilen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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