Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından B.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Roma medeniyetine ait olduğu tespit edilen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Melikgazi, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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